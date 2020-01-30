Собянин открыл ТПУ "Лихоборы" на севере столицы

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли пересадочный узел между платформой НАТИ Октябрьской железной дороги и станцией Московского центрального кольца (МЦК) Лихоборы.

"Сегодня построили вокзал, по сути – транспортно-пересадочный узел, который обеспечит пересадку большого количества людей, которые двигаются по Октябрьскому направлению железной дороги с МЦК: это Зеленоград, Химки. Огромное количество людей, которые вынуждены были добираться сначала до Ленинградского вокзала, заходить в метро на "Комсомольской", и без того перегруженной. Сейчас значительная часть из них будет пересаживаться на МЦК здесь: пересаживаться в теплом контуре, в условиях, максимально приближенных к комфорту метрополитена", – рассказал мэр Москвы.

Он поблагодарил председателя правления Белозерова за совместную работу и отметил ее сложность.

"Чтобы это реализовывать, необходимо было каждый день, каждый час использовать для этой работы. Это действующие пути, это "Сапсан", это дальние поезда. Без остановки железной дороги реализовать такой проект очень-очень сложно", – отметил Собянин.

По его словам, работы по интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги продолжаются. Так, в течение последних лет построено восемь транспортных узлов, сопоставимых по своим задачам и масштабам с вокзалами.

Строительство пересадочного узла между платформой НАТИ и станцией Лихоборы было начато во втором квартале 2018 года и заняло чуть более полутора лет.

Во время работ был создан новый пассажирский вестибюль на платформе НАТИ, полностью перестроен вестибюль станции Лихоборы и связывающий их надземный пешеходный переход через Северо-Восточную хорду длиной 85 метров. Площадь сооружений составила 2,7 тысячи квадратных метров.

Кроме того, был построен новый участок дороги, тротуары и газоны, высажено более сотни деревьев и кустарников.

Пересадочный узел строился на действующем участке железной дороги с высокой интенсивностью движения поездов, включая высокоскоростные "Сапсаны". Большая часть работ могла быть выполнена исключительно в ночные технологические окна в графике движения поездов.

Также работы осложняла необходимость обеспечения повышенного уровня безопасности при выполнении работ по пешеходному переходу через СВХ. Монтаж конструкций перехода проходил в ночное время с временным перекрытием отдельных полос движения.

До ввода нового пересадочного узла прямая пересадка между НАТИ и Лихоборами отсутствовала, в связи с чем пассажиры пользовались подземным пешеходным переходом, расположенным в 300 метрах от станции Лихоборы.

В настоящее время пересесть можно в теплом контуре. Дорога между платформами НАТИ и Лихоборы сократилась с 450 до 100 метров и займет до 2 минут.

Сегодня станцией Лихоборы пользуется свыше 12 тысяч пассажиров в день. Удобная пересадка может увеличить их количество до 20 тысяч человек.

Как стало известно ранее, около ТПУ "Верхние Лихоборы" появятся парковка и пешеходные галереи. Как напомнила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, ТПУ формируется на базе станции метро "Верхние Лихоборы", железнодорожной платформы НАТИ и станции МЦК Лихоборы. Проект также предусматривает обустройство новых улиц с пятью светофорами и плоскостных перехватывающих паркингов. По словам Княжевской, "безопасность и комфорт передвижения обеспечит новый внеуличный пешеходный переход через Дмитровское шоссе на пересечении с Ильменским проездом".