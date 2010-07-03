Собянин утвердил проект планировки территории ТПУ "Варшавская"

Фото: stroi.mos.ru

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории транспортно-пересадочного узла "Варшавская" и близлежащих территорий, сообщает Агентство "Москва".

Общая площадь планировки составит 20,8 гектара. Ограничена она Чонгарским бульваром, Варшавским шоссе, полосой отвода Павелецкого направления МЖД и Каширским проездом.

В ходе реализации проекта будет сформирована общественно-транспортная зона и построены жилые и коммерческие объекты – в частности, жилищный комплекс с детским садом, парковки и конечная станция наземного транспорта. Кроме того, будет проведено комплексное благоустройство озелененных территорий площадью 0,59 гектара.

Ранее пресс-служба Москомэкспертизы сообщила, что на востоке столицы в рамках строительства ТПУ "Авиамоторная" появится новый проектируемый проезд. Проект включает в себя реконструкцию участка проезда Ивана Паристого, строительство участка проектируемого проезда № 1210, а также строительство проезда от Авиамоторной улицы до проезда Ивана Паристого. При этом инженерные сети будут переустроены, а территорию по Авиамоторной улице около домов 35 и 37 приведут в порядок.