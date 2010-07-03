Новый проектируемый проезд появится в рамках строительства ТПУ "Авиамоторная"

13:37
13:37
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Фото: stroi.mos.ru
На востоке столицы в рамках строительства ТПУ "Авиамоторная" появится новый проектируемый проезд, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: "Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная". Этап 6: "Строительство проезда №1210" по адресу: район Соколиная гора, ВАО, район Лефортово, ЮВАО", – говорится в сообщении.
Как уточняется, проект включает в себя реконструкцию участка проезда Ивана Паристого, строительство участка проектируемого проезда №1210, строительство проезда от Авиамоторной улицы до проезда Ивана Паристого. Также планируется переустроить инженерные сети, благоустроить территорию по Авиамоторной улице около домов 35 и 37.
Кроме того, у сквера Калинина запроектирована разворотная площадка, а для стоянки такси на проезде №1210 появится "карман".
Ранее стало известно, что запустить станции Большой кольцевой линии "Авиамоторная" и "Лефортово" планируют до конца года. Первое время они будут работать как продолжение строящейся Некрасовской ветки.
Станции БКЛ будут третьим участком строящейся Некрасовской ветки. Первый участок – "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино".
"Авиамоторную" объединят в транспортно-пересадочный узел с одноименной станцией желтой ветки, остановками наземного транспорта и железнодорожной станцией. Также из вестибюлей будет прямой проход в многофункциональный центр.
"Москва в цифрах": станция БКЛ "Авиамоторная"
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