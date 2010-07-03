Собянин открыл участок связки между Калужским и Варшавским шоссе

В среду, 4 сентября, Сергей Собянин открыл новую дорогу в ТиНАО от Калужского шоссе до деревни Яковлево. Дорога является первым участком новой поперечной связки между Калужским и Варшавским шоссе.

"Новая дорога – это только часть большого проекта соединения "Калужки" и "Варшавки", соединения двух важнейших транспортных коммуникаций: нового метро, которое придет в Троицк, – станция метро "Троицк" – и МЦД Нахабино – Подольск, станция "Остафьево", которая будет уже открыта в этом году. И вот проектную станции Троицк и Остафьево на МЦД как раз эта связка будет соединять", – отметил мэр.

Сергей Собянин также отметил, что к настоящему времени в ТиНАО уже построено около 200 километров дорог, новая линия метро и еще одна строится.

Работы по реконструкции существующей улицы Власьевской и строительство ее продолжения до деревни Яковлево начали весной прошлого года и завершили в сентябре нынешнего года.

Всего в рамках проекта построили 5,5 километра дорог, а также съезды к населенным пунктам Яковлево, Пыхчево, Поливаново и Черепово, СНТ "Лесное-Ватутинки" и "Таксатор", ПКУН "Ватутинки".

Дорога имеет по две полосы движения в каждом направлении. Для комфорта жителей вдоль новой дороги установили шумозащитные экраны, четыре светофора, девять остановок для общественного транспорта.

Предполагается, что благодаря новой дороге улучшится транспортное обслуживание жителей Яковлево, Черепово, прилегающих СНТ и других населенных пунктов. В будущем планируется создать новую поперечную связь между Калужским, Варшавским и Симферопольским шоссе.

Начиная с 2012 года в ТиНАО построено/реконструировано 25 дорожных объектов общей протяженностью 200,6 километра с 41 искусственным сооружением и 14 пешеходными переходами. Благоустроено около 400 гектаров придорожных территорий.

26 августа Сергей Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе, который соединяет поселение Рязановское с Щербинкой в ТиНАО. Новая дорога длиной 4,1 километра проходит от улицы Степана Эрьзи до Рязановского шоссе параллельно старому Остафьевскому шоссе. У дороги есть съезды к аэропорту Остафьево и жилой застройке и СНТ "Нефтемаш".

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин ранее рассказал, что до 2035 года в ТиНАО возведут 24 транспортно-пересадочных узла (ТПУ).

По его словам, в ТиНАО активно строятся дороги, развязки и линии метро, однако для формирования полноценного транспортного каркаса нужно связать эту инфраструктуру в единую сеть с помощью ТПУ.

