Собянин открыл дублер Остафьевского шоссе в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе, который соединяет поселение Рязановское с Щербинкой в ТиНАО .

"Готовы запускаться? Открываем!", – сказал мэр столицы.

При осмотре глава города также пообщался с местными жителями, ответил на их вопросы и рассказал о планах по строительству.

Новая дорога длиной 4,1 километра проходит от улицы Степана Эрьзи до Рязановского шоссе параллельно старому Остафьевскому шоссе. У дороги есть съезды к аэропорту Остафьево и жилой застройке и СНТ "Нефтемаш".

Вдоль дороги обустроены пешеходные тротуары, установлены светофоры, а также 13 остановок общественного транспорта. Кроме того, там высадили деревья и кустарники, уложили газон.

Предполагается, что шоссе улучшит транспортное обслуживание поселка Фабрика 1 Мая, деревень Рязаново, Старосырово, Знамя Октября, Андреевское, Мостовское, Тарасово, Алхимово, Девятское, Рыбино, Армазово и других близлежащих населенных пунктов ТиНАО. Там организуют маршруты общественного транспорта, удобный подъезд к железнодорожной станции "Щербинка" и выезд на Варшавское шоссе.

Благодаря открытию новой дороги сократится проезд транзитного транспорта через село Остафьево и деревню Рязаново.

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин ранее рассказал, что до 2035 года в ТиНАО возведут 24 транспортно-пересадочных узла (ТПУ).

По его словам, в ТиНАО активно строятся дороги, развязки и линии метро, однако для формирования полноценного транспортного каркаса нужно связать эту инфраструктуру в единую сеть с помощью ТПУ.

