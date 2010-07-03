Названо наиболее популярное шоссе для въезда в Москву

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Больше всего водителей из Подмосковья въезжает в Москву по Ярославскому шоссе, сообщили Агентству "Москва" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Больше всего машин по магистрали проезжает с 6:00 до 7:00. Всего ежедневно в утренние часы по направлению в центр движутся более 33 тысяч автомобилей.

Всего из Подмосковья в столицу каждый день въезжает около 700 тысяч автомобилей.

Ранее ЦОДД представил рейтинг наиболее популярных магистралей среди дачников. В топ-3 попали Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе.

Также в ЦОДД назвали самые медленные столичные магистрали. К ним, в частности, относятся проспекты Вернадского и Андропова, улица Профсоюзная, Дмитровское, Щелковское и шоссе Энтузиастов.