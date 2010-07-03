В ЦОДД назвали самые медленные магистрали Москвы

Названы самые медленные магистрали Москвы

В ЦОДД назвали самые медленные магистрали столицы, сообщает телеканал Москва 24. Свои выводы они сделали на основе данных за июль.

Специалисты выделили 10 трасс – самыми загруженными оказались проспекты Вернадского и Андропова, улица Профсоюзная, Дмитровское, Щелковское и шоссе Энтузиастов.

Разогнаться не получится также на Садовом кольце, Мичуринском, Рязанском и Волгоградском проспектах. Чтобы не попасть в затор, в центр лучше выезжать до 07:30.

Ранее сообщалось, что движение на Волгоградском проспекте ограничили с 22 июля по 30 ноября из-за реконструкции инженерных сетей. Ограничения будут действовать круглосуточно на участке бокового проезда Волгоградского проспекта в районе дома № 32, корпуса 5 в период с 22 июля по 16 августа и с 19 августа по 1 сентября.

Также ограничения ввели в районе Савеловского вокзала с 17 июля по 30 августа. Для проезда круглосуточно закрыта одна полоса на площади Савеловского вокзала и на улице Бутырской. Это связано со строительством Большой кольцевой линии метро, уточнили в ЦОДД.