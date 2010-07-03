Движение на Волгоградском проспекте ограничат из-за инженерных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение на Волгоградском проспекте ограничат с 22 июля по 30 ноября из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщили в инфоцентре транспортного комплекса столицы.
Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", ограничения будут действовать круглосуточно на участке бокового проезда Волгоградского проспекта в районе дома № 32, корпуса 5 в период с 22 июля по 16 августа и с 19 августа по 1 сентября. Также ограничения введут с 9 по 20 сентября в круглосуточном режиме на участке бокового проезда Волгоградского проспекта от дома № 32, корпуса 5 до дома № 32, корпуса 45. Временные изменения коснутся и участка бокового проезда Волгоградского проспекта в районе дома № 32, корпуса 45 с 23 сентября по 18 октября, с 21 октября до 8 ноября и с 11 по 20 ноября круглосуточно.
По данным транспортного комплекса столицы, ограничения ведут на одной полосе частично.
Ранее сообщалось об ограничении движения в районе Савеловского вокзала с 17 июля по 30 августа. Для проезда круглосуточно закрыта одна полоса на площади Савеловского вокзала и на улице Бутырской. Это связано со строительством Большой кольцевой линии метро, уточнили в ЦОДД.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.