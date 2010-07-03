Движение на Волгоградском проспекте ограничат из-за инженерных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Волгоградском проспекте ограничат с 22 июля по 30 ноября из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщили в инфоцентре транспортного комплекса столицы.

Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", ограничения будут действовать круглосуточно на участке бокового проезда Волгоградского проспекта в районе дома № 32, корпуса 5 в период с 22 июля по 16 августа и с 19 августа по 1 сентября. Также ограничения введут с 9 по 20 сентября в круглосуточном режиме на участке бокового проезда Волгоградского проспекта от дома № 32, корпуса 5 до дома № 32, корпуса 45. Временные изменения коснутся и участка бокового проезда Волгоградского проспекта в районе дома № 32, корпуса 45 с 23 сентября по 18 октября, с 21 октября до 8 ноября и с 11 по 20 ноября круглосуточно.

По данным транспортного комплекса столицы, ограничения ведут на одной полосе частично.

Ранее сообщалось об ограничении движения в районе Савеловского вокзала с 17 июля по 30 августа. Для проезда круглосуточно закрыта одна полоса на площади Савеловского вокзала и на улице Бутырской. Это связано со строительством Большой кольцевой линии метро, уточнили в ЦОДД.