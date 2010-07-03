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17 июля, 22:53

В районе Савеловского вокзала ограничили движение

транспорт общество город

17 июля, 22:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта в районе Савеловского вокзала будет ограничено по 30 августа. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), передает Агентство "Москва".

Ограничения будут действовать на площади Савеловского вокзала и на улице Бутырская по 30 августа круглосуточно по одной полосе.

Уточняется, что это связано со строительством Большой кольцевой линии метро.

Ранее сообщалось, что на южном участке Большой кольцевой линии началась проходка левого перегонного тоннеля между станциями "Каховская" и "Зюзино".

Большая кольцевая линия – главный проект программы развития метро Москвы. На кольцевой линии, чья протяженность достигнет 70 километров, будет 31 станция.

Со станций БКЛ в дальнейшем можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метрополитена и пересаживаться на Московское центральное кольцо, железную дорогу и Московские центральные диаметры.

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транспорт общество город

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