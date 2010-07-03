Названы самые популярные направления у дачников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Центр организации дорожного движения представил рейтинг самых популярных магистралей среди дачников. Популярность направлений измерялась в пятницу с 15:00 до 00:00.

На первом месте значится Ленинский проспект. Затем идут Ленинградское и Варшавское шоссе. Четвертая строчка досталась проспекту Маршала Жукова. Замыкает пятерку Профсоюзная улица.

В топ-10 также вошли Волоколамское шоссе, Липецкая улица, Рублевское, Дмитровское и Каширское шоссе.

Сегодня #ИТС закончила важнейшее для всех пятниц исследование - ТОП-10 магистралей среди дачников. Популярность измерялась с 15:00 до 00:00.



Пользуйтесь. pic.twitter.com/6lP8vKiaw9 — ЦОДД (@gucodd) June 14, 2019



Ранее столичным водителям рекомендовали отложить поездки за город на поздний вечер или на утро субботы. Это связано с высокой загруженностью главных магистралей города.