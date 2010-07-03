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14:18

Москвичам рассказали, когда лучше выезжать за город

город транспорт

14:18

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Столичным водителям рекомендовали отложить поездки за город на поздний вечер или на утро субботы. Это связано с высокой загруженностью главных магистралей города, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.


По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице могут быть побиты температурные рекорды. 7 июня прогнозируется до 30–32 градусов, а 8 июня – до 31–33 тепла. Таким жарким начало июня в Москве было в 1988 и в 1948 годах.

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город транспорт

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