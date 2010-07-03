Москвичам рассказали, когда лучше выезжать за город

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Столичным водителям рекомендовали отложить поездки за город на поздний вечер или на утро субботы. Это связано с высокой загруженностью главных магистралей города, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Тополиный пух. Жара. Июнь. Пятница. Дачники. Если вам тоже за город сегодня, и вы не хотите стать частью этой утомительной картины, поезжайте сегодня попозже. Или завтра пораньше. pic.twitter.com/qhmUHOTIco — ЦОДД (@gucodd) June 7, 2019



По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице могут быть побиты температурные рекорды. 7 июня прогнозируется до 30–32 градусов, а 8 июня – до 31–33 тепла. Таким жарким начало июня в Москве было в 1988 и в 1948 годах.