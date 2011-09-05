Участок набережной Тараса Шевченко станет пешеходным с 8 июня

Участок набережной Тараса Шевченко превратится в пешеходную зону по выходным с 8 июня по 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Как подчеркнули в ЦОДД, "чтобы у жителей города было больше мест для комфортных прогулок в теплое время года, самый живописный участок набережной Тараса Шевченко снова станет пешеходным". Водителей предупредили, что каждый уикенд с 8 июня по 1 ноября для проезда будет закрыт участок набережной от дома № 12, строения 26 по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион".
Фото: "Московский транспорт"
В ЦОДД уточнили, что участок будет недоступен для автомобилистов с 23:00 пятницы до 06:00 понедельника. Там будут установлены дорожные блокираторы. Чтобы предупредить водителей об ограничениях, на подъездах к закрытому участку установят информационные щиты. "Выбранный участок набережной станет одной из самых привлекательных зон отдыха для пешеходов", – подчеркнули в пресс-службе ЦОДД.
Набережная Тараса Шевченко впервые стала пешеходной летом 2017 года.
Ранее в ЦОДД сообщили, что набережная Шитова на востоке столицы станет пешеходной к концу лета. По просьбам жителей там оборудуют детские площадки, проложат беговые дорожки, установят стелы навигации. На прилегающих улицах вдвое расширят тротуары. Другая пешеходная зона появится на улице Школьной в Таганском районе.
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