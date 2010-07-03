Собянин рассказал о программе благоустройства берегов Москвы-реки

Сергей Собянин рассказал о городской программе благоустройства берегов Москвы-реки и Сходни. Сообщение мэра опубликовано на его персональном сайте.

"Мы продолжаем реализацию большой городской программы благоустройства берегов Москвы-реки. Нашу работу можно разделить на две части. Во-первых, мы приводим в порядок исторические набережные. И, во-вторых, на месте бывших промзон и полузаброшенных территорий создаем новые набережные для отдыха у воды", – рассказал мэр.

В этом году будет обустроена трасса гребного слалома и площадка для отдыха у воды на реке Сходне. По словам Собянина, будет установлен павильон для хранения лодок и работы организаторов соревнований. Будут оборудованы площадки для отдыха и дорожки для спуска к реке с возможностью проезда спецтехники. В настоящий момент прибрежная территория не обустроена, там нет лестниц и нормальных дорожек для спуска к воде.

В Замоскворечье благоустроят Овчинниковскую и Озерковскую набережные. Их протяженность составляет около трех километров. Власти считают, что сейчас набережные непопулярны у пешеходов из-за узких тротуаров, хаотичной парковки, интенсивного движения и недостатка зеленых зон. После благоустройства здесь появится пространство для пешеходов с новыми тротуарами, цветниками и газонами.

Еще один знаковый объект – набережная Марка Шагала. В перспективе набережная протянется на 3,8 километра к югу от Даниловского моста через старое русло Москвы-реки до проспекта Андропова. В будущем набережная удлинится не только на юг, но и на север и продлится прямо до стен Кремля.



Как изменятся набережные в районе бывшего ЗИЛа

Ранее сообщалось, что более 20 километров набережных Москвы-реки отремонтируют до 2020 года в рамках Адресной инвестиционной программы. А за прошедшие десять лет уже привели в порядок 53 километра береговой линии.

