Более 20 километров набережных Москвы-реки реконструируют до 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 20 километров набережных Москвы-реки отремонтируют до 2020 года в рамках Адресной инвестиционной программы. Такое заявление сделал заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам Хуснуллина, часть работ уже выполнена. Как уточнил заммэра, вскоре планируют завершить ремонт набережной Марка Шагала на территории ЗИЛа и реконструкцию Шелепихинской набережной. Последняя "станет продолжением Краснопресненской набережной к западу от делового центра "Москва-Сити", пояснил Хуснуллин.

За десять лет в столице привели в порядок 53 километра береговой линии. В планах − благоустройство до 80% набережных Москвы-реки.

Сейчас масштабные работы проводятся на территории бывшей промзоны завода имени Лихачева. Проект застройки предусматривает реконструкцию Крутицкой и Симоновской набережных, а также набережной Марка Шагала.

Кроме того, в конце июля пешеходную набережную открыли в Нагатинском затоне, на территории бывшего Московского судостроительного завода.