В Нагатинском затоне открыли пешеходную набережную

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пешеходную набережную открыли в Нагатинском затоне на территории бывшего Московского судостроительного завода, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Протяженность набережной – 700 метров. Она находится около жилого комплекса "Ривер Парк" и открыта для всех горожан.

Набережная выполнена в морском стиле. На ней есть рыбацкие мостики, амфитеатр с осьминогами и места для поцелуев. В ближайшее время появятся пункты проката лодок и катамаранов, установят маяк.

Для любителей активного отдыха сделали спортивную площадку Punto fit с видеоуроками для тренировок. Владелец смартфона с помощью QR-кодов может скачать инструкции по выполнению упражнений.

До конца 2023 года в Москве реконструируют около 120 километров набережной. На них планируется создать 40 общественных зон.

Уже обустроены Москворецкая набережная в районе парка "Зарядье" и Лужнецкая набережная на территории олимпийского комплекса "Лужники". Ведутся работы на набережных в районе промзоны "ЗИЛ" и на Краснопресненской набережной в деловом центре "Москва-Сити".