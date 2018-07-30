В Нагатинском затоне открыли пешеходную набережную

30 июля, 10:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пешеходную набережную открыли в Нагатинском затоне на территории бывшего Московского судостроительного завода, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.
Протяженность набережной – 700 метров. Она находится около жилого комплекса "Ривер Парк" и открыта для всех горожан.
Набережная выполнена в морском стиле. На ней есть рыбацкие мостики, амфитеатр с осьминогами и места для поцелуев. В ближайшее время появятся пункты проката лодок и катамаранов, установят маяк.
Для любителей активного отдыха сделали спортивную площадку Punto fit с видеоуроками для тренировок. Владелец смартфона с помощью QR-кодов может скачать инструкции по выполнению упражнений.
До конца 2023 года в Москве реконструируют около 120 километров набережной. На них планируется создать 40 общественных зон.
Уже обустроены Москворецкая набережная в районе парка "Зарядье" и Лужнецкая набережная на территории олимпийского комплекса "Лужники". Ведутся работы на набережных в районе промзоны "ЗИЛ" и на Краснопресненской набережной в деловом центре "Москва-Сити".
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