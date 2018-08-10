На набережных вблизи территории ЗИЛа могут обустроить катки

10 августа, 14:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Катки планируют обустроить зимой на реконструируемых набережных близ территории бывшего завода ЗИЛ. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Мы сейчас смотрим тематику всесезонности", − цитирует Кузнецова Агентство "Москва". Он отметил, что длина набережной на территории бывшего завода ЗИЛ составляет 3,8 километра. По словам архитектора, вполне вероятно, что там можно обустроить площадки, которые "на зиму будут становиться катком".
Проект застройки территории бывшего завода ЗИЛ предусматривает реконструкцию Крутицкой и Симоновской набережных, а также набережной Марка Шагала.
10 августа Сергей Собянин открыл проспект Лихачева с путепроводом через МЦК на территории бывшего завода ЗИЛ, а также посетил новый парк "Тюфелева роща" рядом с "ЗИЛАРТ".
Мэр подчеркнул, что на месте промзоны постепенно формируется "новое ядро развития" территории на юге столицы.
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