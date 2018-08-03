До конца года на территории ЗИЛа будут заселены первые дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До конца 2018 года на месте бывшей промзоны ЗИЛ будут заселены первые дома. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Территория ЗИЛа становится примером того, как должна выглядеть реорганизация промзон. Мы не только увеличиваем количество рабочих мест, но и благоустраиваем жилой сектор", – подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, первые 200 тысяч квадратных метров недвижимости планируется сдать до конца этого года, а реализация всего проекта по реорганизации займет около десяти лет.

Кроме жилья, на территории появятся музей и театр, а также различные магазины. В настоящее время на территории создано более пяти тысяч рабочих мест, а в будущем их количество приумножится в четыре раза.

"Сейчас эта территория из депрессивно-убыточной становится прибыльной", – подчеркнул заммэра и отметил, что в ближайшее время работы по благоустройству начнутся на набережной.

Также Марат Хуснуллин напомнил о парке "Тюфелева роща", который уже открыли для посетителей.

Параллельно со строительством домов идут работы по созданию транспортной инфраструктуры, так в начале сентября запустят движение между проспектом Андропова и Третьим транспортным кольцом.

Помимо этого, в будущем ЗИЛ свяжут с парком развлечений "Остров мечты". Сейчас строятся подъездные дороги и мост, который обеспечит выезд на Варшавское шоссе и в центр города.

Ранее сообщалось, что в 2021 году многофункциональный комплекс появится в составе транспортно-пересадочного узла "Технопарк". В комплексе, площадью 46 тысяч квадратных метров, расположатся более 750 апартаментов, магазины, рестораны, офисы и подземная парковка.