Филиал Эрмитажа на ЗИЛе построят через три-четыре года

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Строительство здания московского филиала Эрмитажа на территории бывшей промзоны ЗИЛ могут завершить через три-четыре года, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Насколько я знаю, застройщиком – компаний "ЛСР" – утверждена концепция. Я думаю, что строительство завершится не раньше, чем через три-четыре года, потому что проект очень сложный", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Под здание филиала площадью более 15 тысяч квадратных метров выделен участок в 0,64 гектара. Строение выполнят в духе конструктивизма, с абстрактным рисунком на фасаде и разными по высоте помещениями.

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