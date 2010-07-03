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05:16

Автодорога соединит красную линию метро и город Московский

транспорт дороги авто метро общество город

05:16

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобильную дорогу от станции метро "Филатов Луг" до города Московский в ТиНАО планируется построить и запустить в 2021 году.

Об этом порталу мэра и правительства Москвы сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он рассказал, что началась разработка проекта трассы. По его словам, автодорога будет проложена до магистрали "Солнцево-Бутово-Видное".

По трассе будет организовано движение общественного транспорта. Путь от Московского до метро займет не более пяти минут.

Проезжая часть трассы будет состоять из четырех полос движения, а ее протяженность составит 2,3 километра.

Жидкин добавил, что всего до конца 2023 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию около 300 километров автомобильных дорог.

Четыре новые станции Сокольнической линии подземки: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" запустили 20 июня.

По словам Сергея Собянина, вторым этапом станет строительство отдельной ветки от строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) до Троицка.

Мэр Москвы открыл новый участок Сокольнической линии метро

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транспорт дороги авто метро общество город

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