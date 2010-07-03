В СВАО готовятся к открытию новых автобусных маршрутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северо-востоке столицы идет подготовка к открытию новых автобусных маршрутов – они свяжут станцию метро "ВДНХ" с улицей Касаткина, где находятся городская клиническая больница № 40, детская поликлиника № 99 и филиал поликлиники № 12.

Горожане неоднократно обращались в префектуру СВАО с просьбой об организации удобной схемы движения в районе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы также идут на улицах Ярославской, Бориса Галушкина и в Проектируемом проезде № 742. Всего будет благоустроено почти девять гектаров территории протяженностью 2,5 километра.

Сейчас рабочие ведут демонтаж старого бордюрного камня и устанавливают новый. Также там уложат два слоя асфальтобетонного покрытия площадью 455 квадратных метров каждый. Кроме того, продолжается ремонт проезжей части – асфальтобетонное покрытие уложат также в два слоя.

По пути следования автобусов будут установлены пять дополнительных опор освещения. Их электрические кабельные линии уберут под землю и пустят по трубам. Оборудуют на маршруте и четыре современных остановочных павильона. Работы завершатся к началу сентября.

Ранее сообщалось, что в районе Филевский Парк планируют построить надземный пешеходный переход через железнодорожные пути Смоленского направления МЖД и северный дублер Кутузовского проспекта. Предполагается, что протяженность перехода составит 135 метров. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, переход обеспечит пешеходную доступность остановок городского общественного транспорта.