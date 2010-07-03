Надземный пешеходный переход построят в районе Филевский парк

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В районе Филевский Парк планируют построить надземный пешеходный переход через железнодорожные пути Смоленского направления МЖД и северный дублер Кутузовского проспекта, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Предполагается, что протяженность перехода составит 135 метров.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, переход обеспечит пешеходную доступность остановок городского общественного транспорта.
"Жители районов Филевский Парк и Дорогомилово комфортно и безопасно смогут переходить железнодорожные пути и выходить к Кутузовскому проспекту", – приводятся в сообщении слова Княжевской.
Она добавила, что со стороны Яблоневого сада около владения 13 и владения 21 по улице Василисы Кожиной проект предусматривает устройство тротуаров.
"В полосе отвода железной дороги вдоль тротуара установят шумозащитный экран", – сказала Княжевская.
Ранее сообщалось, что 24 перехода построят на участке первого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД) Одинцово – Лобня. Переходы расположатся на участке от станции Долгопрудная до Савеловского вокзала. Существующие настилы, по которым люди пересекают пути, заменят безопасными надземными переходами и подземными тоннелями. Специалисты производят расчеты, какой будет пассажиропоток, где будет ближайший переход и насколько переходы будут удалены друг от друга.
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