Между районами Кунцево и Можайский построят переход через ж/д пути

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Между районами Кунцево и Можайский построят переход через железнодорожные пути, передает портал мэра и правительства Москвы.
"Между станциями Рабочий Поселок и Кунцево появится пешеходный переход от улицы Полоцкой к улице Гвардейской. Таким образом, пешеходы смогут безопасно добираться из Можайского района в Кунцево через железную дорогу", – рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.
Кроме того, в рамках строительных работ будут перенесены три пассажирские платформы и построен пешеходный тоннель на станции Рабочий Поселок.
Благодаря запуску МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" улучшится транспортная ситуация в районах Можайском и Кунцеве. Со станции МЦД Кунцево можно будет пересесть на станции метро "Кунцевская" Арбатско-Покровской и Филевской линий
Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь. МЦД-1 и МЦД-2 будут включать 132 километра путей, 66 станций, причем с 27 остановок пассажиры смогут пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Курсировать по МЦД будут спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". По замыслу властей, с запуском двух первых диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона москвичей и жителей Подмосковья.
Проект предусматривает открытие в общей сложности пяти линий диаметров до 2025 года. График работы на них будет как в метро – с 05:30 до 01:00. Будет действовать единая билетная система. Интервалы движения поездов в часы пик составят пять-шесть минут.
Что изменится с запуском МЦД
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