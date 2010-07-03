Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:06

Между районами Кунцево и Можайский построят переход через ж/д пути

транспорт дороги город

09:06

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Между районами Кунцево и Можайский построят переход через железнодорожные пути, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Между станциями Рабочий Поселок и Кунцево появится пешеходный переход от улицы Полоцкой к улице Гвардейской. Таким образом, пешеходы смогут безопасно добираться из Можайского района в Кунцево через железную дорогу", – рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

Кроме того, в рамках строительных работ будут перенесены три пассажирские платформы и построен пешеходный тоннель на станции Рабочий Поселок.

Благодаря запуску МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" улучшится транспортная ситуация в районах Можайском и Кунцеве. Со станции МЦД Кунцево можно будет пересесть на станции метро "Кунцевская" Арбатско-Покровской и Филевской линий

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь. МЦД-1 и МЦД-2 будут включать 132 километра путей, 66 станций, причем с 27 остановок пассажиры смогут пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Курсировать по МЦД будут спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". По замыслу властей, с запуском двух первых диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона москвичей и жителей Подмосковья.

Проект предусматривает открытие в общей сложности пяти линий диаметров до 2025 года. График работы на них будет как в метро – с 05:30 до 01:00. Будет действовать единая билетная система. Интервалы движения поездов в часы пик составят пять-шесть минут.

Что изменится с запуском МЦД

Читайте также

транспорт дороги город

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика