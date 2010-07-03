Между районами Кунцево и Можайский построят переход через ж/д пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Между районами Кунцево и Можайский построят переход через железнодорожные пути, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Между станциями Рабочий Поселок и Кунцево появится пешеходный переход от улицы Полоцкой к улице Гвардейской. Таким образом, пешеходы смогут безопасно добираться из Можайского района в Кунцево через железную дорогу", – рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

Кроме того, в рамках строительных работ будут перенесены три пассажирские платформы и построен пешеходный тоннель на станции Рабочий Поселок.

Благодаря запуску МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" улучшится транспортная ситуация в районах Можайском и Кунцеве. Со станции МЦД Кунцево можно будет пересесть на станции метро "Кунцевская" Арбатско-Покровской и Филевской линий

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь. МЦД-1 и МЦД-2 будут включать 132 километра путей, 66 станций, причем с 27 остановок пассажиры смогут пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Курсировать по МЦД будут спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". По замыслу властей, с запуском двух первых диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона москвичей и жителей Подмосковья.

Проект предусматривает открытие в общей сложности пяти линий диаметров до 2025 года. График работы на них будет как в метро – с 05:30 до 01:00. Будет действовать единая билетная система. Интервалы движения поездов в часы пик составят пять-шесть минут.

