Названы сроки утверждения стандарта сервисного обслуживания пассажиров МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Утвердить стандарт сервисного обслуживания пассажиров Московских центральных диаметров планируют во втором квартале 2019 года, то есть с апреля по июнь. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора АНО "Дирекция Московского транспортного узла" Алексея Петрова.

Отмечается, что разработкой стандарта городское правительство занималось вместе с причастными организациями. Сейчас документ находится на согласовании.

Как пояснил Алексей Петров, требования напоминают стандарт сервисного обслуживания пассажиров МЦК. В частности, платформы МЦД намерены оборудовать оборудовать навесами, лестничными маршами и переходами через пути.

"Будут установлены пандусы, ограждения, малые архитектурные формы и средства визуального и вербального информирования пассажиров", – добавил Петров.

В стандарте также упомянута установка информационных терминалов с тач-дисплеями и торговых аппаратов. Помимо этого, пассажирам предоставят доступ к беспроводному интернету на станциях.

Первые два диаметра проекта МЦД "Одинцово – Лобня" и "Нахабино – Подольск" запустят в конце 2019 – начале 2020 года. График работы нового вида транспорта выстроят, как в метро. При этом в часы пик поезда будут ходить с интервалом пять-шесть минут.

Ранее стало известно, что посетители павильона МЦД у Киевского вокзала чаще всего спрашивают, как можно будет расплатиться за проезд и сколько будет стоит одна поездка. На эти и другие вопросы отвечают сотрудники павильона.

