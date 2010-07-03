Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:14

Названы сроки утверждения стандарта сервисного обслуживания пассажиров МЦД

транспорт МЦД

10:14

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Утвердить стандарт сервисного обслуживания пассажиров Московских центральных диаметров планируют во втором квартале 2019 года, то есть с апреля по июнь. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора АНО "Дирекция Московского транспортного узла" Алексея Петрова.

Отмечается, что разработкой стандарта городское правительство занималось вместе с причастными организациями. Сейчас документ находится на согласовании.

Как пояснил Алексей Петров, требования напоминают стандарт сервисного обслуживания пассажиров МЦК. В частности, платформы МЦД намерены оборудовать оборудовать навесами, лестничными маршами и переходами через пути.

"Будут установлены пандусы, ограждения, малые архитектурные формы и средства визуального и вербального информирования пассажиров", – добавил Петров.

В стандарте также упомянута установка информационных терминалов с тач-дисплеями и торговых аппаратов. Помимо этого, пассажирам предоставят доступ к беспроводному интернету на станциях.

Первые два диаметра проекта МЦД "Одинцово – Лобня" и "Нахабино – Подольск" запустят в конце 2019 – начале 2020 года. График работы нового вида транспорта выстроят, как в метро. При этом в часы пик поезда будут ходить с интервалом пять-шесть минут.

Ранее стало известно, что посетители павильона МЦД у Киевского вокзала чаще всего спрашивают, как можно будет расплатиться за проезд и сколько будет стоит одна поездка. На эти и другие вопросы отвечают сотрудники павильона.

"Москва в цифрах": "Иволги" над МЦД

транспорт МЦД

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика