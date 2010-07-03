В Москве построят 5 пешеходных переходов через ж/д пути

16:15
16:15
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве планируют построить пять внеуличных переходов через железнодорожные пути. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) во главе с Сергеем Собяниным.
В частности, на Савеловском направлении МЖД, где будет проходить МЦД-1, специалисты предложили продлить подземный переход через Дмитровское шоссе в створе Красностуденческого проезда. Этот переход свяжет Тимирязевский и Бутырский районы.
Другой пешеходный переход – под Дмитровским шоссе и путями Савеловского направления МЖД – собираются построить рядом с домом № 37, корпусом 1, на Дмитровском шоссе. Для этого ликвидируют существующий наземный переход, который станет небезопасным после запуска поездов по МЦД-1.
По этой же причине специалисты предлагают построить подземный переход в створе 5-й улицы Ямского Поля. По нему москвичи смогут безопасно пересекать Алексеевскую соединительную линию, которая связывает Смоленское и Савеловское направления МЖД.
Еще один подземный пешеходный переход планируют построить в створе улицы Медиков. Он пройдет под путями Курского направления МЖД, связав жилые кварталы района Царицыно с одноименным музеем-заповедником.
Кроме того, по замыслу авторов проекта, новый пешеходный переход под железнодорожной насыпью в районе станции Киевский соединит жилые кварталы поселка Киевский, между которыми проходят пути Большого кольца МЖД. Проекты строительства новых пешеходных переходов обсудят с москвичами на публичных слушаниях.
Накануне стартовали работы по благоустройству территории у новой платформы МЦД Ленинградская. Она связана со станцией МЦК Стрешнево и станцией метро "Войковская". Рабочие приступили к обустройству тротуаров, прокладке кабельной линии протяженностью 7,6 тысячи метров и установке полиэтиленовых труб низкого давления. По соседству с новым транспортным узлом установят более 430 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, высадят около 300 деревьев и трех тысяч кустарников. Благоустройство планируют завершить к концу ноября.
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