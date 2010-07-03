Началось благоустройство территории у новой платформы МЦД Ленинградская

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начались работы по комплексному благоустройству территории у новой платформы Московских центральных диаметров (МЦД) Ленинградская, интегрированной со станциями Московского центрального кольца (МЦК) Стрешнево и метро "Войковская". Об этом сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта, передает Агентство "Москва".

"Сейчас рабочие начали работы по устройству тротуаров, площадь которых составит почти 66 тысяч квадратных метров, прокладке кабельной линии протяженностью 7,6 тысячи метров и установке полиэтиленовых труб низкого давления. Общая площадь благоустройства составит 21,5 гектара", – говорится в сообщении.

На территориях, прилегающих к новому транспортному узлу, установят более 430 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, уложат около 55 тысяч квадратных метров газона и высадят порядка 300 деревьев и 3000 кустарников.

Расстояние от станции МЦД Ленинградская до метро "Войковская" составляет около 500 метров. Чтобы пересадка была удобной, в районе обустроят тротуары. На перекрестке 1-го Войковского проезда и 3-й Радиаторской улицы сделают два пешеходных перехода около автобусных остановок.

Благоустройство этих территорий будет завершено к концу ноября, когда запустят станцию МЦД-2 Ленинградская.



"Это наш город": пересадка между МЦК "Стрешнево" и платформой "Ленинградская"

Ранее Сергей Собянин совместно с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым открыл пересадку в теплом контуре между станцией МЦК Стрешнево и платформой Ленинградской. В дальнейшем планируется соединить Рижское направление с Курским.

