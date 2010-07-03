Более 20 переходов построят на участке МЦД-1 Одинцово – Лобня

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
24 перехода построят на участке первого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД) Одинцово – Лобня. Переходы расположатся на участке от станции Долгопрудная до Савеловского вокзала, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
"В городе до сих пор сохраняются опасные очаги, где люди переходят пути. Мы выявили эти места и сейчас дополняем проекты планировки новыми, более безопасными переходами", – отметил главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Он уточнил, что существующие настилы, по которым люди пересекают пути, заменят безопасными надземными переходами и подземными тоннелями.
Сейчас специалисты производят расчеты, какой будет пассажиропоток, где будет ближайший переход и насколько переходы будут удалены друг от друга.
Кузнецов отметил, что, согласно прогнозам, планируемый пассажиропоток на Савеловском направлении в утренние часы пик к 2025 году на самых загруженных станциях будет доходить до 20 тысяч человек. Поэтому уже сейчас важно продумать правильное распределение потоков.
Институт Генплана Москвы по заказу Москомархитектуры разрабатывает 21 проект планировки территорий, прилегающих к МЦД. В числе основных задач – создание единой системы транспорта, повышение пешеходной связности территорий города, развитие транспортной инфраструктуры и создание комфортной среды рядом с МЦД-1 и МЦД-2.
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Первые два маршрута МЦД свяжут семь железнодорожных вокзалов столицы. В частности, МЦД-1 пройдет через Савеловский и Белорусский вокзалы, а благодаря МЦД-2 станет удобнее добираться до Рижского, Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского вокзалов.
Кроме того, к запуску первых двух диаметров изменят около 50 маршрутов наземного транспорта. Это сделает пересадки с одного вида транспорта на другой более удобными.
МЦД-1 и МЦД-2 будут включать 132 километра путей и 66 станций, причем 27 из них – с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга".
Диаметры планируют запустить в ноябре 2019 года. График их работы будет таким же, как и у подземки – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят всего пять–шесть минут.
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