Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплексное благоустройство парка Победы в Зеленограде завершится к началу сентября, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ в парке, где он также пообщался с местными жителями.

"Я надеюсь, до 1 сентября все основные работы выполнят. Конечно, какие-то еще "хвосты" останутся с учетом того, что такое лето было у нас – каждый день дожди, непогода", – цитирует мэра Агентство "Москва".

По словам Собянина, в этом году объем работ по благоустройству в Зеленограде больше, чем в предыдущие годы. Он пояснил, что в порядок приводят парки, скверы и дворы. В результате, обещает мэр, появится красивый парк "на уровне столицы".

"Конечно, парк не для каких-то там спортивных мероприятий, но он такой, действительно, – парк Победы: должен соответственно выглядеть, торжественно. Но все равно, я надеюсь, что здесь будут городские мероприятия проводить, все равно можно спортом заниматься, бегом. Прекрасный пруд, который мы реабилитировали полностью, с чистой водой, и, надеюсь, что здесь будет лодочный прокат", – добавил Собянин.

Работы по благоустройству Парка Победы были начаты в августе 2018 года. Для очистки дна от иловых отложений и берегоукрепления был произведен временный спуск воды в Большом и Малом городских прудах.

В Парке Победы обустраивается живописный прогулочный маршрут. Будет возрождена лодочная станция. Одним из центральных элементов благоустройства является капремонт каскадного фонтана. Также будут приведены в порядок десятки парковых лестниц.

Для прогулок прокладывается новая дорожно-тропиночная сеть. Любители здорового образа жизни смогут воспользоваться беговой дорожкой. В рамках озеленения, в частности, планируется высадить почти 100 деревьев и более 20 тысяч кустарников.

Парк оснащается системами видеонаблюдения и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Будут установлены 10 навигационных стендов и три туалетных модуля.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на территории парка Победы в Зеленограде уже начато обустройство новых детских площадок.

По словам Бирюкова, изначально планировалось обустроить одну детскую площадку на месте хаотичной парковки, однако после получения просьб от местных жителей было принято решение сделать вторую со стороны культурного центра "Зеленоград".

На месте второй площадки идут подготовительные работы. Эта зона будет больше первой, ее площадь составит 1,4 тысячи квадратных метров. Там появятся цветники, батутная дорожка, качели, а также игровые комплексы для лазания и прыгания. При этом обе площадки покроют прорезиненным травмобезопасным покрытием.

Парк Победы в Зеленограде был открыт 9 мая 1985 года. Он расположен на северном берегу Большого городского пруда. В 2003 году в нем установили памятник-бюст маршала СССР К. К. Рокоссовского. В парке регулярного проводят различные мероприятия и праздничные салюы.