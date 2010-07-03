В парке Победы в Зеленограде обустроят новые детские площадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на территории парка Победы в Зеленограде уже начато обустройство новых детских площадок. Об этом пишет Агентство "Москва".

По словам Бирюкова, изначально планировалось обустроить одну детскую площадку на месте хаотичной парковки, однако после получения просьб от местных жителей было принято решение сделать вторую со стороны культурного центра "Зеленоград".

Основание для одной детской площадки уже полностью готово: уложены песок и щебень, поверх которых залито бетонное основание. В настоящее время ведется устройство закладных для установки игрового оборудования. Площадь этой зоны составит порядка 350 квадратных метров. Там создадут батут, балансир, несколько разноплановых каруселей и веревочный игровой комплекс. Также установят две конструкции с уличными гамаками.

На месте второй площадки идут подготовительные работы. Эта зона будет больше первой, ее площадь составит 1,4 тысячи квадратных метров. Там появятся цветники, батутная дорожка, качели, а также игровые комплексы для лазания и прыгания. При этом обе площадки покроют прорезиненным травмобезопасным покрытием.

Заммэра также уточнил, что в парке сейчас ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети и сетей электроснабжения. Кроме того, проводится реконструкция фонтана. На территории всего парка высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и обустроят газоны. Завершить благоустройство планируют до конца 2019 года.

Ранее стало известно, что в парке усадьбы Люблино завершили строительство новой лодочной станции. Общий навес объединяет павильон для хранения лодок, кассу и открытую террасу. Со станции ведет спуск к пристани из семи мостиков. Здесь одновременно могут причаливать до восьми лодок. Работы проводили в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории.