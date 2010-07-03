Пешеходная зона открылась на улице Народного Ополчения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Хорошево-Мнёвники на улице Народного Ополчения открылась пешеходная зона.

"Капитально отремонтированы тротуары – их замостили узорчатой плиткой бежевого и бордового цветов, а также установили скамейки и урны. Улица пользуется популярностью у местных жителей: здесь плотный пешеходный трафик из-за большого количества кафе, магазинов и супермаркетов", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы префектуры Северо-Западного административного округа.

Ранее столичные власти сообщали, что в Хорошево-Мнёвниках к 2021 году планируют создать тематический парк и новые пляжные зоны. Большая часть набережных Мневниковской поймы будет сохранена. Оставшуюся территорию планируют благоустроить.

На сайте мэра Москвы говорится, что с 2010 года в районе благоустроили шесть скверов, 148 дворов, 87 детских и 32 спортивные площадки, установили 251 опору освещения. Отремонтировали 42 дома и 2516 подъездов. Для маломобильных граждан в домах установили 25 подъемников.

