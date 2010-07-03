ТПУ "Рязанская" достроят в 2020 году

10:21
10:21
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Фото: stroi.mos.ru
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рязанская" построят в следующем году, рассказал директор по ТПУ АО "Мосинжпроект" Антон Татарчук.
"В следующем году к открывшемуся участку Некрасовской линии присоединится вторая часть. Таким образом, один из сложнейших транспортных хабов Москва увидит в 2020 году", – цитирует его "Интерфакс-Недвижимость".
Он добавил, что стартовой точкой новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва – Казань" может стать платформа Карачарово. Она войдет в состав ТПУ.
ТПУ "Рязанская" находится на пересечении Рязанского проспекта с улицей Нижегородской и МЦК. Узел включает четыре вида транспорта. Это станция МЦК Нижегородская, две одноименные станции метро Некрасовской и Большой кольцевой линий и железнодорожная платформа Карачарово. С нее будут отправляться в том числе поезда до Пекина, подчеркнул Татарчук.
Коммерческая часть "Рязанской" – это ТЦ, комплекс апартаментов с офисами и паркингом, центр госуслуг "Мои документы". Частью узла станут и наземные перехватывающие парковки. После ввода всех объектов ТПУ должны пользоваться порядка 400 тысяч пассажиров в сутки.
Строительство Некрасовской линии метро и ТПУ "Рязанская" улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей юго-востока Москвы, Люберец и других близлежащих городов области. Розовая ветка разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию метро, сделав поездки по ней более комфортными. Пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день.
Высотную башню в составе "Рязанской" начнут строить в следующем году. Закончить работы на ней хотят к 2022 году.
До 2020 года в Москве организуют более 250 ТПУ. Часть из них будут плоскостными – в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро. В ТиНАО до 2035 года появится 24 узла.
ТПУ "Рязанская"
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