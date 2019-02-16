Высотную башню в составе ТПУ "Рязанская" начнут строить в следующем году

Офисную башню в ТПУ "Рязанская" начнут строить до конца следующего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя компании "Мосинжпроект" Альберта Суниева.
"Завершить планируется до конца 2022 года. Пока планируем строить своими силами, но если будут интересные предложения от инвесторов, то у нас есть варианты совместной реализации проекта, либо мы можем принять решение о реализации на торгах этого проекта", – объявил Суниев.
Площадь высотки составит около 60 тысяч квадратных метров.
ТПУ "Рязанская"
ТПУ "Рязанская", расположенный на пересечении Рязанского проспекта, улицы Нижегородская и путями МЦК, станет точкой, где сойдутся четыре крупнейшие транспортные артерии города. ТПУ объединит две строящиеся станции "Нижегородская" Кожуховской и Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и одноименную станцию МЦК. Сюда перенесут станцию Карачарово Горьковского направления железной дороги.
Коммерческая часть ТПУ "Рязанская" будет включать торговый центр, комплекс апартаментов с офисами и паркингом, центр госуслуг "Мои документы". Частью узла также станут наземные перехватывающие парковки. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию всех объектов узла, им будут пользоваться около 400 тыс. пассажиров в сутки.
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