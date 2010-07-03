Выделен участок для строительства объектов ТПУ "Рязанская"

13:21
13:21
Поделиться в социальных сетях:
Фото: stroi.mos.ru
Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) согласовала предоставление в аренду Московскому метрополитену земельного участка для возведения объектов транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская".
"Участок площадью 0,01 гектара предоставлен в аренду на срок 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением сроком на шесть лет", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы департамента городского имущества.
Речь идет об участке на Рязанском проспекте, который сейчас свободен от застройки.
ТПУ будет расположен на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей на юго-востоке столицы и путями МЦК. Его уникальность состоит в том, что в одной точке сходятся сразу четыре крупные транспортные артерии города.
Первые четыре станции Некрасовской линии – "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" – открылись 3 июня. В перспективе ветка протянется на 18,6 километра и будет включать девять станций. Когда ее запустят полностью, транспорт станет доступнее для 800 тысяч человек, проживающих как в Москве, так и в Московской области.
На Некрасовской линии планируют возвести семь транспортно-пересадочных узлов – на базе станций "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Лермонтовский проспект" ("Косино"), "Юго-Восточная", "Рязанская" ("Нижегородская") и "Авиамоторная".
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: