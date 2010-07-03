Выделен участок для строительства объектов ТПУ "Рязанская"

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) согласовала предоставление в аренду Московскому метрополитену земельного участка для возведения объектов транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская".

"Участок площадью 0,01 гектара предоставлен в аренду на срок 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением сроком на шесть лет", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы департамента городского имущества.

Речь идет об участке на Рязанском проспекте, который сейчас свободен от застройки.

ТПУ будет расположен на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей на юго-востоке столицы и путями МЦК. Его уникальность состоит в том, что в одной точке сходятся сразу четыре крупные транспортные артерии города.

Первые четыре станции Некрасовской линии – "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" – открылись 3 июня. В перспективе ветка протянется на 18,6 километра и будет включать девять станций. Когда ее запустят полностью, транспорт станет доступнее для 800 тысяч человек, проживающих как в Москве, так и в Московской области.

На Некрасовской линии планируют возвести семь транспортно-пересадочных узлов – на базе станций "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Лермонтовский проспект" ("Косино"), "Юго-Восточная", "Рязанская" ("Нижегородская") и "Авиамоторная".

