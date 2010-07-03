Собянин проинспектировал ход строительства Некрасовской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Завершена проходка двухпутного перегонного тоннеля между станциями "Косино" и "Нижегородская" Некрасовской линии метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции "Нижегородская".

"В эту точку пришла сегодня тоннелепроходческая машина из Некрасовки. "Косино", "Некрасовка" и "Нижегородская" – и дальше идет примыкание уже к БКЛ на "Авиамоторную". Причем сам щит уникален для Москвы. Это десятиметровый щит, двухпутный тоннель, гигантское сооружение. Конечно, работ еще очень много, но запуск этой ветки – второй очереди Некрасовской линии – ждут как и жители Некрасовки, Люберец, так и жители районов, которые примыкают к таганскому направлению метро – больше 1 миллиона человек. Это важнейшее направление работ. Поэтому метростроевцы будут делать все возможное, чтобы запустить ее как можно раньше. Основные строительные работы предполагаем закончить уже в этом году", – сказал мэр столицы.

Он отметил, что, несмотря на технически сложный объем работ, строительство завершится в ближайшие месяцы.

Собянин также напомнил, что станция "Нижегородская" Некрасовской ветки войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская", по масштабам сопоставимый с ТПУ "Деловой центр". На "Рязанской" будут сходиться Некрасовская и Большая кольцевая линии метро, МЦК и Горьковское направление МЖД.

"В результате четыре крупнейших инфраструктуры, не считая дорожных, сходятся в одном месте. <...> В этом месте будет формироваться поток до 400 тысяч человек в сутки", – сообщил мэр.

На Некрасовской линии метро расположатся девять станций. Ветка будет проходить от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта, а далее за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

На станции "Нижегородская" пассажиры смогут сделать пересадку на МЦК и станцию "Карачарово" Горьковского направления МЖД. По окончании строительства Большой кольцевой линии "Нижегородская" станет пересадочной и на БКЛ. В результате здесь будет создан крупнейший в Москве и Европе ТПУ "Рязанская".

Строительство Некрасовской линии метро и создание ТПУ "Рязанская" радикально улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей юго-востока Москвы, Люберец и других близлежащих городов Московской области.

Кроме того, розовая ветка существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию метро, сделав поездки по ней более комфортными.

3 июня Сергей Собянин открыл четыре станции метро Некрасовской линии: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Розовая ветка разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и улучшит транспортную ситуацию в нескольких районах Москвы, а также в подмосковных Люберцах. Пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день.

А 20 июня мэр запустил четыре новые станции Сокольнической линии подземки: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". По его словам, вторым этапом станет строительство отдельной ветки от строящейся БКЛ до "Коммунарки" и Троицка. В будущем за "Коммунаркой" также появится станция "Потапово".

