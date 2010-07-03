Парковка и пешеходные галереи появятся около ТПУ "Верхние Лихоборы"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Перехватывающая парковка на 200 машин и пешеходные галереи появится у транспортно-пересадочного узла "Верхние Лихоборы". Вблизи ТПУ также проведут реконструкцию ряда улиц, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Как напомнила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, ТПУ формируется на базе станции метро "Верхние Лихоборы", железнодорожной платформы НАТИ и станции МЦК Лихоборы.

"Для улучшения транспортного обслуживания будут реконструированы Бескудниковский бульвар, улица Верхнелихоборская, Ильменский проезд и подъездные пути в районе ТПУ", – уточнила Княжевская.

По словам главы комитета, проект также предусматривает обустройство новых улиц с пятью светофорами и плоскостных перехватывающих паркингов.

Как подчеркнули в Москомархитектуре, пересадка с радиального направления железной дороги на МЦК и с личного транспорта на общественный станет более комфортной.

Работы пройдут на территории площадью 95 гектаров, расположенной между Дмитровским шоссе, МЦК, Октябрьской железной дорогой и Ильменским проездом. По данным ведомства, возле платформы НАТИ построят надземный пешеходный переход через Северо-Восточную хорду, его свяжут с МЦК. Кроме того, в перспективе железнодорожную станцию НАТИ планируют интегрировать с МЦД-3.

По словам Княжевской, "безопасность и комфорт передвижения обеспечит новый внеуличный пешеходный переход через Дмитровское шоссе на пересечении с Ильменским проездом". Она также упомянула о строительстве пешеходных галерей возле северного вестибюля станции метро "Верхние Лихоборы".

После завершения основных работ в районе ТПУ проведут мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Ранее сообщалось, что парковки и велодорожки обустроят у ТПУ "Варшавская", который свяжет одноименную станцию метро с платформой Коломенское МЖД и городским общественным транспортом. Проект предусматривает организацию плоскостных парковок более чем на 300 автомобилей и строительство многоуровневого паркинга с торговыми помещениями вместимостью более 400 машино-мест. Вдоль Каширского проезда появятся велодорожка и пункт проката велосипедов.

