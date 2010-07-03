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12:19

Парковки и велодорожки обустроят на ТПУ "Варшавская"

город транспорт

12:19

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Фото: stroi.mos.ru

Паркинги и велодорожки с пунктом проката обустроят вблизи транспортно-пересадочного узла "Варшавская". Столичные власти утвердили проект планировки ТПУ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы Москомархитектуры.

ТПУ "Варшавская" свяжет одноименную станцию метро с платформой Коломенское МЖД и городским общественным транспортом. Новые объекты разместят на участке в 12,8 гектара.

Проезжую часть Каширского проезда расширят, появится выезд с дублера Варшавского шоссе в направлении центра. Также будут построены проезды местного значения и подземный пешеходный переход.

Проект предусматривает организацию плоскостных парковок более чем на 300 автомобилей и строительство многоуровневого паркинга с торговыми помещениями вместимостью более 400 машино-мест.

Вдоль Каширского проезда появятся велодорожка и пункт проката велосипедов.

Ранее стало известно, что ТПУ "Рязанская" построят в следующем году. К открывшемуся участку Некрасовской линии присоединится вторая часть.

В состав ТПУ войдет платформа Карачарово, которая может стать стартовой точкой новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва – Казань".

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город транспорт

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