Пассажиры закрытой "Смоленской" пересели на соседнюю ветку метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более половины пассажиров, пользовавшихся станцией "Смоленская" Арбатско-Покровской линии, перешли на Филевскую линию. Об этом рассказал первый заместитель начальника московского метро Дмитрий Дощатов.

По его словам, после закрытия станции 22 февраля 60% пассажиров ездили через одноименную станцию голубой ветки. 30% "ушли" на "Арбатскую" синей ветки, около 9% – на "Киевскую" Кольцевой линии. Всего 22 февраля "Смоленская" Филевской линии приняла 18 тысяч человек, передает ТАСС.

Дощатов подчеркнул, что подземка успешно справляется с перевозкой пассажиров после закрытия станции. Около нее работают инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подсказывают оптимальные маршруты следования.

"Смоленскую" Арбатско-Покровской линии закрыли на капитальный ремонт до июня 2021 года. Работы невозможны без закрытия, поскольку станция имеет один выход.

На ней ожидается капитальный ремонт вестибюля. Здесь заменят эскалаторы, установленные в начале 50-х годов прошлого столетия, станции также вернут исторический облик, в том числе первоначальное освещение. На станции проведут реставрацию мозаичного панно, пола в пассажирской зоне и касс.