Алфавит, река и столица: как менялись поезда метро в течение 85 лет

Вот уже 85 лет подряд Московский метрополитен перевозит пассажиров, позволяя им быстро и с комфортом добираться до места назначения. Сегодня подземка является главным транспортом для города, при этом с каждым годом она становится все удобнее, в том числе благодаря новым поездам. Рассказываем об эволюции подвижного состава в столичном метро с самого его открытия и до наших дней.



Первая серия "А"

Вагон типа "А". Фото: Москва 24/Александр Авилов

Московское метро заработало 15 мая 1935 года. Годом ранее специально для столичной подземки на Мытищинском вагоностроительном заводе собрали первые вагоны, которые получили обозначение "А". В них было предусмотрено по 52 сидячих места на мягких кожаных диванах. Всего вагон вмещал порядка 260 человек.

Первые вагоны окрашивали в песочно-желтых цветах: светлый верх и темно-красный низ. Со временем они приобрели более привычные для нас тона: зеленый и синий. Серию "А" прекратили производить в 1937 году. Ее эксплуатация на линиях в общей сложности продолжалась порядка 40 лет.



Серия "Б"

Интерьер вагонов "А", "Б". Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следом за вагонами серии "А" появился тип "Б". Первые экземпляры были изготовлены в 1937 году. Серия фактически стала модернизацией предыдущей версии вагонов. Новые секции отличались улучшенной системой вентиляции.

Кроме того, у них изменили тормозную систему и убрали токоприемники с некоторых вагонов. Именно в этой серии впервые появилась сигнализация, оповещающая о закрытии дверей, и аварийное освещение. Вагоны этой серии эксплуатировали до 1976 года.



Серия "В"

Вагон типа "В". Фото: ТАСС

К этому типу относятся вагоны, которые вывезли из Германии после Великой Отечественной войны и модернизировали. Пассажиропоток в столичном метрополитене возрос, из-за чего начала ощущаться нехватка подвижного состава. Поэтому из берлинской подземки доставили 120 вагонов. Они получили обозначение "В" – военный.

Изначально двери у "немцев" только закрывались автоматически, а открывать их должны были сами пассажиры изнутри. Сиденья в салонах были обиты бордовым плюшем, который сняли и переделали в шнуры, долгое время использовавшиеся для ограждения эскалаторов на ремонте. Обивку сидений сделали кожаной, а деревянную обшивку интерьеров заменили на линкруст – плотную бумагу с вытесненными на ней геометрическими узорами.

В 1947 году первые иностранные вагоны вышли на красную Кировско-Фрунзенскую линию (нынешнюю Сокольническую), после чего часть из них поехала по Филевской линии. Почти все вагоны этой серии были списаны к 1960-м годам.



Серия "Г"

Вагон типа "Г". Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая серия вагонов получила буквенное обозначение "Г", поскольку они предназначались для работы на Горьковской линии (сейчас Замоскворецкая линия). В 1940 году были произведены первые 6 вагонов этого типа, однако из-за войны наладить серийную сборку удалось только спустя семь лет. Главным внешним отличием серии "Г" стал их голубой цвет. Кроме того, они имели более округленные очертания, чем типы "А" и "Б".

На момент разработки вагон серии "Г" был одним из самых современных вагонов метро в мире как по технико-эксплуатационным и скоростным показателям, так и по надежности работы. Серию эксплуатировали до 1983 года.



Серия "Д"

Вагон типа "Д". Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 1955 году Мытищинский завод начал серийное производство вагонов "УМ5", известных также как "Д". Такое название им досталось просто потому, что предшествовавшие типы случайным образом повторяли порядок, как в алфавите.

По сравнению с серией "Г" в серии "Д" уменьшилось количество сидячих мест, а также вес вагонов стал легче на семь тонн. На них поставили новое электрическое и механическое оборудование, которое позволило повысить скорость хода до 70 километров в час. Примечательно, что в салонах этих поездов свет гас во время следования в депо, а также при выходе из тоннеля на открытые участки линий. Вагоны этой серии выпускали вплоть до 1963 года.



Серия "Е"

Вагон типа "Е". Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первые экспериментальные вагоны типа "Е" выпустили в 1959 году, а серийное производство началось с 1963 года и продолжалось до 1969 года. Эти вагоны стали прародителями целой серии модификаций и подвидов, некоторые из которых эксплуатируются в подземке до сих пор.

Снаружи новые поезда отличались от вагонов предыдущей серии полосами гофрирования на корпусе. Кроме того, только у этого типа не было окон между последней дверью и торцом, противоположным кабине машиниста. Именно в них впервые начали заменять линкруст, использовавшийся в интерьерах, на пластик. Вагоны стали еще легче предшественников, а максимальная скорость увеличилась до 90 километров в час.

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Модель "Еж" должна была стать переходной к новому типу "Ж" – ее выпускали с 1970 по 1973 год. Оригинальные вагоны и модификацию "Еж-1" использовали вместе с вагонами типов "Еж-3". Всего произведено 460 вагонов. Модификация "Ем" производилась до 1970 года. Ее ввели после того, как оказалось, что изначальная серия "Е" не подходила для ленинградской подземки и не обладала автоматической системой ведения для более точной остановки на станциях.

В столичной подземке прошедшие модернизацию вагоны "Еж-3", которые еще называют ежиками, до сих пор эксплуатируются на Таганско-Краснопресненской линии, однако их скоро планируют заменить на современные.



Номерные вагоны

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Этот тип начали выпускать во второй половине 70-х годов XX века. Названия вагонов начинаются с цифр 81–71. По факту новая серия – это сильная модернизация модификаций "Еж" и "Ем". С их выпуском впервые за всю историю метро была сильно увеличена вместимость салонов – до 330 человек.

Внешне вагоны похожи на своих предков, но с более грубыми и угловатыми внешними обводами и плоским "лбом", в нижней части которого располагается ряд из шести или восьми фар. В самих салонах номерных вагонов впервые появилось люминесцентное освещение. Номерные вагоны выпускались с устройствами автоматического регулирования скорости и экстренной связи пассажиров с машинистом.

Серия стала самой массовой за историю составов столичной подземки. Даже сегодня в парке метро насчитывается более 2,3 тысячи таких вагонов.



"Яуза"

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Первый состав из вагонов типа "Яуза" собрали в 1990–1991 годах. Конструкция вагонов принципиально отличается от предыдущих серий: кузов выполнен из нержавеющей стали, использован современный дизайн, максимальная скорость в новых поездах выросла до 100 километров в час, вместимость вагонов увеличилась на 30–40 человек за счет уменьшения числа сидячих мест. Впервые были сделаны сиденья, повторяющие изгиб человеческой спины.

В обоих головных вагонах были установлены электронные табло с названием конечной станции. Над дверьми впервые сделали электронную схему маршрута движения поезда, которая дублировала звуковую информацию. Из салонов "Яузы" исчезли хорошо знакомые пассажирам форточки и воздуховоды: их заменила принудительная система вентиляция. Составы ходили в метро с 1998 по 2019 год на Люблинско-Дмитровской и Каховской линиях.



"Русич"

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"Русич" стал результатом доработки серии "Яуза" 90-х годов и проектов облегченных вагонов для линий мини-метро. Выпуск начался в 2003 году. Изначально им дали название "Скиф", но его не одобрил заказчик. Поэтому метрополитен провел первый открытый опрос для выбора названия нового поезда.

Поезд сразу был оборудован раздвижными дверями, которые уже не бились друг о друга, информационными табло, отоплением и кондиционером. Еще одним новшеством стали ударопрочные стеклопакеты с тонированными стеклами, в последних модификациях предусмотрены W-Fi-роутеры. В салонах – пониженный уровень шума. Новые вагоны позволили перевозить 370 пассажиров в каждом.



"Ока"

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Поезда из вагонов серии "Ока" выпускались с 2010 по 2016 год. В салонах вагонов были также установлены кондиционеры, в головных вагонах предусмотрено место для размещения одной инвалидной коляски или коляски для детей. Стены, потолок и пол облицованы легкомоющимися материалами.

Впервые именно в этой модели сделали сквозной проход между вагонами. Сейчас такие поезда ходят по Серпуховско-Тимирязевской, Калининской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям.



Поезда "Москва"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2017 году в метро начали курсировать отечественные поезда нового поколения – "Москва". Название нового поезда выбрали пользователи портала "Активный гражданин". В "Москве" есть сквозной проход через все вагоны. Они приспособлены для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах предусмотрены специальные места для инвалидных колясок. Поезда новой серии способны перевозить более двух тысяч человек.

Кроме того, в вагонах можно заряжать смартфоны с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы с интерактивной схемой метро помогают проложить маршрут и рассчитать время в пути. Также в вагонах установлены системы кондиционирования с обеззараживанием воздуха. Кроме того, есть система видеонаблюдения, позволяющая фиксировать лицо пассажира, вызывающего машиниста по связи, и обстановку вокруг него.

В 2019 году в подземке появились поезда новой модификации – "Москва-2019". В обновленных вагонах над дверями появились электронные табло с экранами высокого разрешения. В составах установлены новые поручни в форме шестиугольника. Они расположены на потолке вагона рядом с дверями.

А в 2020 году скоро выйдет на линию новая модификация современного поезда "Москва-2020". Дизайн нового состава выбрали сами пассажиры московского метро. Двери вагонов сделали на 20 сантиметров шире, количество USB-зарядок увеличили в четыре раза: теперь они появятся также у сидящих мест.

В отделку интерьеров добавили цвета линии метро, по которой будет ходить поезд. В потолочном пространстве установили консольные LCD-мониторы для улучшения информирования. А новые аккумуляторные батареи смогут обеспечить автономный ход состава до трех километров, даже если поезд останется без электричества. В настоящий момент испытания нового состава продолжаются.

