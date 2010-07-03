Пассажиры метро выбрали дизайн нового поезда "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пассажиры московского метро проголосовали за дизайн нового поезда "Москва", который будет запущен в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"Более 24 тысяч человек голосовали за дизайн нового поезда "Москва". Победителем стала маска поезда округлой формы с удлиненными вертикальными фарами. За нее проголосовали более 35% участников", – сказал собеседник агентства.

Второе метро занял поезд квадратной формы и с близкорасположенными фарами. Меньше всего голосов было отдано варианту поезда в форме трапеции с крупными фарами. В новом вагоне изменится внешний и внутренний вид, составы станут тише, комфортнее и вместительнее.

Первые поезда "Москва" запустили в 2017 году. В них можно заряжать гаджеты, а сенсорные мониторы на стенах помогают проложить маршрут.

В поездах предусмотрен сквозной проход через все вагоны, установлены более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок.

С начала года в московском метро запустили 30 поездов "Москва". На сегодняшний день их общее количество составляет 132 состава. Их можно увидеть на Таганско-Краснопресненской, Филевской, Калужско-Рижской, Солнцевской, Большой кольцевой, Сокольнической и Некрасовской линиях.

