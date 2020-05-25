На станции метро "Смоленская" демонтировали все эскалаторы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена
На станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии демонтировали эскалаторы, которые проработали почти 67 лет. Сейчас ведется демонтаж фундамента эскалаторного комплекса. Работы займут два месяца, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
Параллельно идет разбор элементов декоративной отделки свода наклонного тоннеля. После ремонта наклонного тоннеля будет смонтирован новый декоративный свод и залит фундамент под новые эскалаторы.
В вестибюле станции специалисты отреставрируют решетки вентиляции, восстановят полы в пассажирской зоне с повторением исторического рисунка. На стенах эскалаторного зала выполнят реставрацию мозаичных панно.
Также предстоит отреставрировать деревянный блок телефонов-автоматов в обходном коридоре и историческую деревянную облицовку и резных деталей касс. Деревянные двери служебных помещений, дверцы пожарных кранов и пультов управления также отреставрируют.
Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года. Ремонт на ней продлится до лета 2021 года. Пассажиры временно могут воспользоваться одноименной станцией Филевской линии.
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