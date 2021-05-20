На станции "Воронцовская" БКЛ метро начали монтаж декоративного 3D-потолка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к монтажу декоративного 3D-потолка на станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

"На сегодняшний день уже смонтировано 90 квадратных метров. Потолок собирают из круглых элементов диаметром 25 см, выполненных из анодированного шлифованного алюминия", – приводятся в сообщении пресс-службы слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, в алюминиевые элементы вмонтируют точечные светильники, которые создадут поток света, напоминающий Млечный Путь.

Бочкарев отметил, что станция "Воронцовская" снизит нагрузку на центральные пересадочные узлы метрополитена, улучшит транспортную доступность Обручевского района и снизит интенсивность дорожного движения, благодаря чему улучшится экологическая ситуация в районах Проспект Вернадского и Обручевском.

Руководитель проекта строительства станции "Воронцовская" Александр Ситников, в свою очередь, добавил, что готовность станции составляет 65%.

В начале апреля Сергей Собянин сообщил, что Большую кольцевую линию метро планируют полностью замкнуть через полтора – два года. По его словам, в этом году планируется завершить проходку тоннелей и открыть несколько станций.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что запуск Большой кольцевой линии метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга.

