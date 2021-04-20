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Транспорт

13:09

Проходка тоннелей БКЛ метро завершена на 95%

транспорт

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершена на 95%, общая готовность линии превышает 70%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

"На данный момент общая строительная готовность кольца составляет 74%, в том числе завершена проходка 95% тоннелей", – говорится в сообщении.

В начале апреля Сергей Собянин сообщил, что Большую кольцевую линию метро планируют полностью замкнуть через полтора – два года. По его словам, в этом году планируется завершить проходку тоннелей и открыть несколько станций.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что запуск Большой кольцевой линии метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга.

"Это наш город": проходку всех тоннелей на БКЛ планируют завершить в этом году

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