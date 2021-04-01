Полностью замкнем Большое кольцо через 1,5–2 года – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Большую кольцевую линию метро планируют полностью замкнуть через полтора-два года. Об этом на своем персональном сайте написал Сергей Собянин.

"На других участках Большой кольцевой линии идет активная стройка. В этом году закончим проходку тоннелей, откроем еще несколько станций. А через полтора-два года полностью замкнем Большое кольцо", – написал он.

Мэр также напомнил об открытии станций "Народное Ополчение" и "Мнёвники". По его словам, для 175 тысяч жителей района Хорошёво-Мнёвники столица стала ближе.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что запуск Большой кольцевой линии метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга. Он отметил, что, когда новое кольцо замкнется, москвичам будет проще передвигаться по городу.