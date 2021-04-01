Полностью замкнем Большое кольцо через 1,5–2 года – Собянин

12:54
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Большую кольцевую линию метро планируют полностью замкнуть через полтора-два года. Об этом на своем персональном сайте написал Сергей Собянин.
"На других участках Большой кольцевой линии идет активная стройка. В этом году закончим проходку тоннелей, откроем еще несколько станций. А через полтора-два года полностью замкнем Большое кольцо", – написал он.
Мэр также напомнил об открытии станций "Народное Ополчение" и "Мнёвники". По его словам, для 175 тысяч жителей района Хорошёво-Мнёвники столица стала ближе.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что запуск Большой кольцевой линии метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга. Он отметил, что, когда новое кольцо замкнется, москвичам будет проще передвигаться по городу.
В столичном метро откроют новые станции БКЛ "Мнёвники" и "Народное ополчение"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: