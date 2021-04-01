Собянин открыл станции метро "Народное Ополчение" и "Мнёвники"

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Сергей Собянин открыл станции "Народное Ополчение" и "Мнёвники" Большой кольцевой линии метрополитена.

"Запускаем сегодня две станции метро в Хорошёво-Мнёвники. Большой московский район получил впервые две станции метрополитена, ну и Большая кольцевая линия метро приросла еще двумя станциями. Всего теперь в составе БКЛ 12 станций, осталось совсем немного – еще 19 построить. Но я уверен, что с этой задачей мы справимся", – заявил мэр.

По словам Собянина, на этих станциях ежедневно будут перемещаться около 40 тысяч пассажиров, а в перспективе – около 90 тысяч горожан. Новые маршруты позволят местным жителям сократить время в пути до 40 минут.

Первоначально станция "Народное Ополчение" называлась "Карамышевская", но на портале "Активный гражданин" москвичи высказались за переименование. В новом названии увековечена память ополченцев разных эпох – 1612, 1812 и 1941 годов, что особенно актуально, когда страна готовится отметить 80-ю годовщину Битвы под Москвой – величайшего сражения Великой Отечественной войны.

"По станции "Мнёвники" никаких дискуссий по названию не было. Зато по "Карамышевской" станции были серьезные дискуссии. Городской комитет ветеранов предложил переименовать ее в станцию "Народное Ополчение" с учетом того, что, во-первых, недалеко улица Народного Ополчения. Во-вторых, мы в этом году празднуем 80-летие народного ополчения 1941 года, которое ушло на фронт 16-летними. Практически никто из этих людей не вернулся домой. Так что москвичи, проголосовав, одобрили название станции по географическому признаку, но и самое главное – в честь тысяч москвичей, которые ушли в свое время на фронт и защищали Москву. Поздравляю с окончанием большой работы", – заключил мэр, поблагодарив строителей, которые закончили работу в срок и качественно.

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Открытие станции "Мнёвники" позволит построить новый жилой район и создать качественное городское пространство для отдыха на берегу Москвы-реки. Открытие новой станции улучшило транспортную доступность 174 тысяч жителей района Хорошёво-Мнёвники, у 113 тысяч человек станция метро расположена недалеко от дома.

Согласно прогнозу, новыми станциями БКЛ будут пользоваться 42,4 тысячи пассажиров в сутки. В перспективе пассажиропоток станций вырастет до 95,4 тысячи человек в сутки. Благодаря этому ожидается снижение нагрузки на прилегающую улично-дорожную сеть: на проспекте Маршала Жукова – на 7%, улице Народного Ополчения – на 2%, на Звенигородском шоссе – на 7–8%, на улице Нижние Мнёвники – на 11%, на Кутузовском проспекте – на 4–5%.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что запуск Большой кольцевой линии метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга. Он отметил, что, когда новое кольцо замкнется, москвичам будет проще передвигаться по городу.