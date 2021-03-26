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26 марта, 21:34

Завершено голосование по выбору названия новой станции БКЛ метро

город метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Активный гражданин" завершилось голосование по выбору названия новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, говорится на сайте проекта.

Речь идет о станции, которая располагается на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошёво-Мнёвники. После открытия данная станция окажется ближайшей к Серебряному бору. Расстояние от нее до зоны отдыха составит порядка 2,5 километра.

"В этом году станция готовится к открытию. Голосование стартовало 24 марта 2021 года, за это время свое мнение высказали 112 960 активных граждан", – сказано в сообщении.

Наибольшее количество голосов (55,02%) горожане отдали за название "Народное Ополчение". Данное название связано с памятью Московского народного ополчения, а недалеко от станции располагается памятник его героям.

35,93% пользователей проголосовали за вариант "Карамышевская". Это связано с Карамышевским рубежом обороны Москвы в 1941 году, который защищала 3-я коммунистическая дивизия народного ополчения. Уточняется, что в этом районе также располагается Карамышевская набережная и Карамышевский проезд.

"Оба варианта названия рассматривались на разных стадиях реализации проекта строительства станции. Право решать специалистам предоставили 9,05% проголосовавших", – уточняется в материале.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что станции "Карамышевская" и "Мнёвники" БКЛ метро подготовят к запуску с пассажирами в конце марта 2021 года.

"Это наш город": станции "Карамышевская" и "Мнёвники" БКЛ готовят к открытию

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