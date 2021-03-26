Завершено голосование по выбору названия новой станции БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале "Активный гражданин" завершилось голосование по выбору названия новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, говорится на сайте проекта.
Речь идет о станции, которая располагается на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошёво-Мнёвники. После открытия данная станция окажется ближайшей к Серебряному бору. Расстояние от нее до зоны отдыха составит порядка 2,5 километра.
"В этом году станция готовится к открытию. Голосование стартовало 24 марта 2021 года, за это время свое мнение высказали 112 960 активных граждан", – сказано в сообщении.
Наибольшее количество голосов (55,02%) горожане отдали за название "Народное Ополчение". Данное название связано с памятью Московского народного ополчения, а недалеко от станции располагается памятник его героям.
35,93% пользователей проголосовали за вариант "Карамышевская". Это связано с Карамышевским рубежом обороны Москвы в 1941 году, который защищала 3-я коммунистическая дивизия народного ополчения. Уточняется, что в этом районе также располагается Карамышевская набережная и Карамышевский проезд.
"Оба варианта названия рассматривались на разных стадиях реализации проекта строительства станции. Право решать специалистам предоставили 9,05% проголосовавших", – уточняется в материале.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что станции "Карамышевская" и "Мнёвники" БКЛ метро подготовят к запуску с пассажирами в конце марта 2021 года.
"Это наш город": станции "Карамышевская" и "Мнёвники" БКЛ готовят к открытию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: