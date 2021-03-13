Станции метро "Карамышевская" и "Мнёвники" БКЛ подготовят к открытию до конца марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Станции "Карамышевская" и "Мнёвники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро подготовят к запуску с пассажирами в конце марта 2021 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Сложные объекты, они (станции. – Прим.ред.) готовы, мы хотим полностью подготовить к запуску с пассажирами в конце марта. Точная дата запуска будет определена, в том числе после консультаций с коллегами из метрополитена. К концу марта будет 100% готовность запуска этих станций с пассажирами", – сказал Бочкарев.

Ранее стало известно, что движение по северо-восточному участку Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют открыть в 2022 году. По словам Бочкарева, речь идет о станциях "Рижская", "Сокольники" и "Марьина Роща".

Отдельно заммэра Москвы рассказал о монтаже самого длинного эскалатора столичного метро. Он появится на станции БКЛ "Марьина Роща", протяженность составит более 130 метров. Монтаж конструкции начнется в 2021 году.

К строительству Большой кольцевой линии приступили в 2011 году. В 2018 году открыли первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца в Московском метрополитене составит 70 километров.

