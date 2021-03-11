Рублево‑Архангельскую линию метро начнут строить в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца этого года начнется строительство Рублево-Архангельской линии столичной подземки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Для улучшения транспортного обслуживания динамично развивающихся районов города мы уже сегодня прорабатываем проекты новых радиальных линий метро", – сказал он.

По словам заммэра, трассировка линии к настоящему моменту утверждена, ведутся работы по сооружению переходных камер между станциями Большого кольца метро и будущей Рублево-Архангельской линии на станции "Улица Народного Ополчения".

Бочкарев полагает, что линия будет популярна не только среди жителей района Хорошёво-Мнёвники, но и территории Рублево-Архангельское в районе Кунцево на западе города. Он также отметил, что протяженность линии составит почти 20 километров.

Ранее началось строительство второго тоннеля между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и депо "Замоскворецкое".

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что проходкой будет заниматься шестиметровый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Марина".