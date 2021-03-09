Началось строительство второго тоннеля между БКЛ и депо "Замоскворецкое"

15:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Началось строительство второго тоннеля между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и депо "Замоскворецкое". Об этом сообщается на портале столичного Стройкомплекса.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что проходкой будет заниматься шестиметровый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Марина". Он проложит тоннель от площадки вблизи электродепо "Замоскворецкое" до демонтажной щитовой камеры между станциями "Каховская" и "Варшавская" БКЛ.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что трасса тоннеля пройдет в суглинистых грунтах и обводненном песке под Варшавским шоссе и Чонгарским бульваром на глубине от 5 до 22 метров.
"После завершения строительства обоих тоннелей перегона по новой соединительной ветке из депо "Замоскворецкое" будет осуществляться подача подвижных составов для обслуживания Большой кольцевой линии", – заключил Кравцов.
Ранее сообщалось, что станцию "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро украсят китайские орнаменты. Она будет находиться вдоль улицы Удальцова у перекрестка с Мичуринским проспектом.
Павильон построят в минималистичном стиле, где будут преобладать прямые линии и геометрические формы. Отделку фасадов выполнят из металлических панелей в сочетании с витражными конструкциями.
"Это наш город": строительство БКЛ метро планируется завершить на год раньше срока
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