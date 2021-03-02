Станцию "Мичуринский проспект" БКЛ метро украсят китайские орнаменты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станцию "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро украсят китайские орнаменты, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

Она будет находится вдоль улицы Удальцова у перекрестка с Мичуринским проспектом. Павильон построят в минималистичном стиле, где будут преобладать прямые линии и геометрические формы. Отделку фасадов выполнят из металлических панелей в сочетании с витражными конструкциями.

Ранее сообщалось, что три новые станции БКЛ метро планируют построить на юго-западе города в этом году. Это станции "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". Кроме того, в этом году на территории ЮЗАО завершится реконструкция станции "Каховская" бывшей Каховской линии, которая будет интегрирована с БКЛ.

Кроме БКЛ, в округе строятся станции "Улица Новаторов", "Университет дружбы народов", а также "Улица генерала Тюленева". Речь идет о работах на участке Троицкой линии метро Московского метрополитена.