Собянин утвердил проект строительства переходов у станции Внуково Киевского направления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов у станции Внуково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Утвержден проект планировки территории, прилегающей к станции Внуково Киевского направления МЖД (в перспективе – МЦД-4), площадью 54,16 гектара. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Станция находится в поселке Внуковское. В настоящее время специалисты занимаются ее реконструкцией, в ходе которой на месте старой платформы будет построен современный вокзал с пешеходным переходом через железнодорожные пути.

Также проектом предусмотрены навесы от станции до остановок наземного транспорта, которые защитят пассажиров от дождя, снега и солнца. На привокзальной площади будут реконструированы и установлены четыре современные остановки.

Для водителей рядом со станцией будут оборудованы разворотная площадка, парковочные места, многоуровневый гараж, а также там появятся дополнительные переходы и светофоры, пункты проката велосипедов. Помимо этого, запланирована реконструкция участка Внуковского шоссе.

"Реконструкция станции Внуково и благоустройство прилегающей территории является частью проекта запуска линии МЦД-4 "Киевско-Горьковский" наземного метро", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов через пути Киевского направления Московской железной дороги. Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути планируют построить в районе дома 22 по улице Киевской. От нового перехода до станции метро "Студенческая" обустроят навесы, защищающие пешеходов от снега и дождя.

