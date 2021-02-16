Собянин утвердил проект пешеходных переходов через пути Киевского направления

13:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов через пути Киевского направления Московской железной дороги. Об этом заявили представители мэра и правительства города по итогам заседания президиума правительства столицы.
"Утвержден проект планировки территории вдоль Киевского направления Московской железной дороги (в перспективе – МЦД-4), предусматривающий строительство двух пешеходных переходов в районе Дорогомилово (ЗАО)", – говорится в сообщении.
Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути планируют построить в районе дома 22 по улице Киевской. От нового перехода до станции метро "Студенческая" обустроят навесы, защищающие пешеходов от снега и дождя.
"Строительство перехода позволит пользоваться станцией метро "Студенческая" работникам многочисленных организаций, расположенных в районе пересечения Бережковской набережной и ТТК", – отметили в заявлении.
Ранее Собянин утвердил планы благоустройства Москвы в текущем году. Власти рассмотрели итоги деятельности комплекса городского хозяйства Москвы в 2020 году и задачи на 2021 год.
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